Дмитрий Нагиев нашел повод обратиться к россиянам: «Будем жить»

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев с весны 2022 года ушел в тень, отказавшись от множества проектов, которые ранее приносили ему популярность и доход. Он избирательно относится к новым предложениям и старается не высовываться. Между тем, за последнее время он успел отметиться ив Турции, и в Арабских Эмиратах. И люд гадают, переехал шоумен все-таки или нет.

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Скрытный Нагиев, тем не менее, нашел повод обратиться к россиянам. Он снял себя на видео прогуливающимся по заснеженному лесу. И в честь Нового года произнес свое обращение.

«Долой головокружения от успехов. Ждите приказов. С Новым годом вас! С новым, добрым, мирным, красивым, сытным, справедливым, свободным, надежным. Будем жить. Все будет хорошо», - сказал Нагиев.

Подписчики были рады видеть исчезнувшую звезду. Они выразили надежду на то, что в наступившем году Нагиев наконец вернется на экраны и снова будет радовать фанатов своим юмором.