Сергей Жуков назвал новорожденного сына Эваном

Певец Сергей Жуков в декабре стал отцом в пятый раз. Жена Регина Бурд родила лидеру группы «Руки вверх!» сына, появление которого артист рассекретил сразу же. И лишь спустя почти месяц шоумен решил рассказать поклонникам, как же они с супругой назвали малыша.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Опубликовав семейный снимок в соцсетях, Жуков показал, что на одежде новорожденного крохи написано его имя.

«Первое Рождество Эвана, 2023», - гласит текст.

К слову, это не первое необычное имя в семье Жукова. Старшего сына певца зовут, например, Энджел. Также в семье подрастают дочка Ника и сын Мирон.

Помимо четверых детей от Бурд у Жукова есть старшая дочь Александра. Ей 22 года, она плод студенческой любви певца и Елены Добындо. Певец не воспитывал первенца, предпочитая строить карьеру.