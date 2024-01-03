Актер Галкин – про обнищавшую семью Пугачевой: «За границей им никогда не заработать так, как они зарабатывали в России»

Сбежавшая из России в 2022 году Алла Пугачева оказалась стеснена в средствах к существованию. Об этом даже пошутил ее пятый муж Максим Галкин*, выступая на своем концерте. То, что в Европе они очень быстро обеднели, не стало удивлением для многих российских артистов, включая актера Бориса Галкина. Звезда отечественного кино объяснил Aif.ru, почему у Примадонны и ее супруга так сложилась финансовая ситуация.

«Европа не щедрая, щедрая Россия. Поэтому чего тут удивляться падению доходов? В Европе каждая копейка считается... За границей им никогда не заработать так, как они зарабатывали в России. Максиму Галкину* никогда не собрать таких залов, какие он прежде собирал на наших российских просторах», - высказался актер.

Добавим, что покоя, за которым так рвались на чужбину Пугачева и Галкин*, они не обрели. Сначала обосновались в Израиле, но в октябре прошлого года покинули насиженное место и теперь живут на Кипре.

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Сама Пугачева пытается делать хорошую мину при плохой игре – нет-нет да и запостит в соцсетях снимки, где счастливая улыбается, радуется жизни и свободе. В то время как от нее отвернулись многие поклонники, коллеги и даже друзья.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента