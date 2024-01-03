Александр Рогов сделал заявление о своей работе в «Модном приговоре»: «Прям брызжут ядом»

В эфир Первого канала вернулся всенародно любимый мейковер-проект «Модный приговор», зрители успели соскучиться, ведь его не было на экранах почти два года. Теперь вести передачу будут новые лица. Осталась только Эвелина Хромченко. Остальных ведущих будут утверждать телезрители.

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Среди претендентов – стилист Александр Рогов. Телеведущий появится в одном из выпусков и продемонстрирует, как вписывается в формат. Правда, как оказалось, не всем появление фэшн-эксперта пришлось по душе. И Рогову даже пришлось сделать заявление.

«Столько шума вокруг перезапуска «Модного приговора». Я прям не ожидал. Анонимные и не очень ТГ-каналы прям брызжут ядом… Меня уже и уволили /еще не взяв на работу/, и в вероломном захвате чужого места обвинили, и в желании грести деньги лопатой заподозрили… Дорогие! Вы все супер! Продолжу дальше много работать и получать дивиденды. Всем любовь и до встречи в эфире», - написал у себя в Telegram стилист.

Также вместе с главным судьей телезрители будут выбирать и защитника. Среди претендентов – и конкурентов Рогову - стилист Даниил Грачев, актер Игорь Верник, телеведущая Таня Геворкян, блогер Алина Холина, певица Мия Бойка, теле- и радиоведущие Александр Анатольевич и Константин Михайлов.