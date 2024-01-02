Адвокат блогерши Митрошиной о долге по налогам в 145 миллионов рублей: «Информация не соответствует действительности»

Адвокат известной блогерши Александры Митрошиной, чей псевдоним в Сети называется «Матерь бложья», опровергла, что ее подзащитная до сих пор должна десятки миллионов рублей налогов.

В некоторых СМИ в этот вторник, 2 января, появилась информация о том, что за Митрошиной числится долг в 145 миллионов рублей. По словам адвоката, никаких непогашенных обязательств у ее подзащитной нет.

«Информация об этом не соответствует действительности. Новых начислений не было», - прокомментировала адвокат Алиса Волхова.

Сама же Саша Митрошина никак не отреагировала на новость о долге. Девушка сейчас находится в Дубае, куда уехала после скандала с долгами перед ФНС.

Ранее Митрошина заявляла, что заплатила долг по налогам в сумме 120 миллионов рублей.

По материалам kp.ru

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