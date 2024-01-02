Татьяна Буланова о знакомстве с семьей молодого мужа: «Такая вот великовозрастная у сына девушка»

Певица Татьяна Буланова призналась, что очень волновалась перед первой встречей с родителями своего молодого супруга. Звезда переживала, что тем не понравится, мягко говоря, взрослая избранница сына.

«Я, конечно, понимала, что, наверное, родителей не очень обрадует, что такая вот великовозрастная у сына девушка, так скажем…» - поделилась Татьяна Буланова.

Но вопреки опасениям певицы, семья мужа приняла ее очень тепло. Свекровь старше Татьяны Булановой всего на пять лет, так что они - практически ровесницы и прекрасно понимают друг друга.

Напомним, в прошлом году Татьяна Буланова, которой в марте исполнится 55 лет, вышла замуж за 34-летнего бизнесмена Валерия Руднева. Певица признается, что не чувствует разницы в возрасте с супругом, поскольку тот ведет себя абсолютно так, как и ее ровесник. Единственное, у пары разные предпочтения в музыке и кино.

По материалам YouTube-шоу «Сама Меньшова»

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