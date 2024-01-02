Ольга Орлова после участия в вечеринке Насти Ивлеевой улетела с дочкой в Таиланд

Ольга Орлова отправилась в первое путешествие с маленькой дочкой. Фото: соцсети Ольги Орловой

Певица и ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова рассказала, как ее дочка Аня перенесла длительный перелет.

В жизни дочери телеведущей Ольги Орловой Ани, которой нет еще и года, состоялось первое путешествие. Вместе с мужем, сыном от первого брака и десятимесячной наследницей Ольга Орлова отправилась на отдых в Таиланд.

В телеграм-канале Ольга Орлова пожаловалась, что первый полет дочери прошел просто ужасно. Анечка все время капризничала. Десять часов перелета прошли очень нервно для Ольги Орловой и ее малышки.

Звезде помогала няня девочки, которую семейство тоже взяло с собой в путешествие в жаркую страну.

Дочь Ольги Орловой в самолете. Фото: телеграм-канал Ольги Орловой

«Первый полет. Мать в стрессе. Дочь не хотела никак спать, капризничала. Но в итоге часа три поспала. Думаю, рановато летать ей, конечно», - поделилась Ольга Орлова в телеграм-канале.

Напомним, в конце декабря Ольга Орлова оказалась в центре скандала. Молодая мать посетила вечеринку Насти Ивлеевой, которую сочли неуместной в настоящих реалиях. На Ольгу Орлову в Сети обрушился хейт, какого не было уже давно.

Вероятно, на отдыхе в Таиланде Орлова надеется расслабиться и забыть о произошедшем.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Читайте также