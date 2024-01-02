Ольга Орлова после участия в вечеринке Насти Ивлеевой улетела с дочкой в Таиланд

В жизни дочери телеведущей Ольги Орловой Ани, которой нет еще и года, состоялось первое путешествие. Вместе с мужем, сыном от первого брака и десятимесячной наследницей Ольга Орлова отправилась на отдых в Таиланд.

В телеграм-канале Ольга Орлова пожаловалась, что первый полет дочери прошел просто ужасно. Анечка все время капризничала. Десять часов перелета прошли очень нервно для Ольги Орловой и ее малышки.

Звезде помогала няня девочки, которую семейство тоже взяло с собой в путешествие в жаркую страну.