Ольга Орлова после участия в вечеринке Насти Ивлеевой улетела с дочкой в Таиланд

В жизни дочери телеведущей Ольги Орловой Ани, которой нет еще и года, состоялось первое путешествие. Вместе с мужем, сыном от первого брака и десятимесячной наследницей Ольга Орлова отправилась на отдых в Таиланд.
В телеграм-канале Ольга Орлова пожаловалась, что первый полет дочери прошел просто ужасно. Анечка все время капризничала. Десять часов перелета прошли очень нервно для Ольги Орловой и ее малышки.
Звезде помогала няня девочки, которую семейство тоже взяло с собой в путешествие в жаркую страну.
Дочь Ольги Орловой в самолете. Фото: телеграм-канал Ольги Орловой
«Первый полет. Мать в стрессе. Дочь не хотела никак спать, капризничала. Но в итоге часа три поспала. Думаю, рановато летать ей, конечно», - поделилась Ольга Орлова в телеграм-канале.
Напомним, в конце декабря Ольга Орлова оказалась в центре скандала. Молодая мать посетила вечеринку Насти Ивлеевой, которую сочли неуместной в настоящих реалиях. На Ольгу Орлову в Сети обрушился хейт, какого не было уже давно.
Вероятно, на отдыхе в Таиланде Орлова надеется расслабиться и забыть о произошедшем.
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