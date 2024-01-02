Саша Гобозов из «Дома-2» впервые взял на руки новорожденную дочку от второй жены

Вторая жена бывшего участника «Дома-2» Александра Гобозова Светлана Князева, судя по всему, уже выписалась домой из клиники вместе с новорожденной дочкой.
В микроблоге Саши Гобозова появилось первое фото с малышкой. Счастливый папаша прижал к себе черноволосую крошку. Выглядит все невероятно трогательно.
Саша Гобозов с новорожденной дочкой на руках. Фото: соцсети Саши Гобозова
Поскольку Саша Гобозов сейчас находится под домашним арестом из-за уголовного дела, в клинике он, конечно же, не был и смог увидеть дочку только после выписки. Не исключено, что это фото - первое Саши Гобозова с новорожденной наследницей.
Микроблог сейчас Гобозов ведет вместе с женой Светланой. Под снимком молодая мама предложила подписчикам угадать, как они с мужем назвали дочку, и предложила варианты на выбор.
«Джульетта, Амелия, Настенька, Аделина», - написала Светлана Князева.
Напомним, дочка Гобозова и его жены Светланы появилась на свет 27 декабря. Малышка стала вторым ребенком для каждого из своих родителей. У Гобозова есть сын Роберт от Алианы Устиненко, а у Светланы Князевой - сын от предыдущих отношений.
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