Саша Гобозов из «Дома-2» впервые взял на руки новорожденную дочку от второй жены

Поскольку Саша Гобозов сейчас находится под домашним арестом из-за уголовного дела, в клинике он, конечно же, не был и смог увидеть дочку только после выписки. Не исключено, что это фото - первое Саши Гобозова с новорожденной наследницей.

Микроблог сейчас Гобозов ведет вместе с женой Светланой. Под снимком молодая мама предложила подписчикам угадать, как они с мужем назвали дочку, и предложила варианты на выбор.

«Джульетта, Амелия, Настенька, Аделина», - написала Светлана Князева.

Напомним, дочка Гобозова и его жены Светланы появилась на свет 27 декабря. Малышка стала вторым ребенком для каждого из своих родителей. У Гобозова есть сын Роберт от Алианы Устиненко, а у Светланы Князевой - сын от предыдущих отношений.

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