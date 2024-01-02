10-летние дети Аллы Пугачевой проходят российскую школьную программу дистанционно

Алла Пугачева и шоумен Максим Галкин* путешествуют по миру. С отпрысками юморист успел побывать во Франции, в Латвии, в Израиле и даже на Кипре в городке Лимассол, где у певицы есть свои апартаменты. При этом двойняшки Гарри и Лиза продолжают учиться. Увезя отпрысков в Израиль, Примадонна забрала детей из элитной Подмосковной школы. Возможно, что в Израиле супруги не задержатся. Они могут поселиться в Англии или перебраться за океан.

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В Америку уехал и старший внук певицы Никита Пресняков с женой Аленой Красновой. Неужели там детям Примадонны придется искать новую гимназию, интересуются поклонники. По слухам, двойняшки проходят российскую школьную программу дистанционно. Кстати, в Подмосковье семья платила баснословные суммы — 1 млн 680 тыс рублей за учебный год за одного ребенка.

В окружении Аллы Борисовны поговаривают, что ее дети учебу не бросали. После переезда двойняшки учились дистанционно в своей же частной школе. А потом перешли в израильскую. Вместе с этим, звездная мама оформила семейное обучение в частном учебном заведении Москвы, там можно самостоятельно проходить российскую школьную программу.

«Поэтому дети легко совмещали и учебу очную в школе в Израиле, и дистанционно шли по программе российской. Наверное, в старших классах, когда будут экзамены они уже так не смогут и не будут успевать», - говорит источник из окружения певицы.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

По материалам kp.ru