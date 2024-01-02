Новая теща Павла Прилучного приобняла его дочку от Агаты Муцениеце в гостях у Зепюр Брутян

Павел Прилучный в одном из интервью признался, что никогда не встречал таких женщин, как его вторая жена. Актеру очень нравится то, что Зепюр Брутян словно львица охраняет свою семью, мужа и сына, не позволяя никому к ним приближаться. Прилучным чувствует себя нужным и любимым. Похоже, что именно этого «мажору» не хватало в браке с Агатой Муцениеце, которую он так сильно ревновал. Сам Прилучный заявил, что не стал бы подозревать в чем-либо свою вторую половинку, ревность просыпается только тогда, когда дают повод.

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Примечательно, что Зепюр Брутян удалось очаровать не только мужа, но и его детей. Сын актера Тимофей и дочка Мия частые гости в доме отца. Также они нашли общий язык и с бабушкой братика Микаэля. Мама Зепюр Брутян приобняла на фото Мию, прижав ее к себе. Похоже, что дочка Агаты Муцениеце прекрасно ладит с новыми родственниками.