Никита Кологривый о звездах сериала «Слова пацана»: «Ценники позадирали, а у типов один сериал»

Никита Кологривый в свежем интервью дал понять, что любой человек может поймать звездную болезнь. Особенно, если популярность свалилась на плечи еще юных актеров. Это может произошли с каждым. В пример он привел сериал «Слова пацана. Кровь на асфальте», сандтрек к которому звучит из каждого утюга.

Кологривый подметил, что уже не может видеть нарезки из сериала и слышать одни и те же треки в своих соцсетях. А популярность сериала Жоры Крыжовника все растет. Поклонники рассчитывают на 2 сезон. Сам Никита Кологривый считает, что ребятам, которые попали в сериал и прославились после выхода 1 серии, нужно быть острожными не перебарщивать с самомнением.

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«Вот вышло «Слово пацана» — молодым артистам нужно быть острожными. Они уже там ценники позадирали на сторис, на все. А у типов за плечами один сериал», — уточнил Никита Кологривый в интервью на YouTube

По материалам «СтарХит»