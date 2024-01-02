Киркоров выступил с исповедью после вечеринки у Ивлеевой: «Когда привыкаем к хорошему, начинаем витать в облаках!»

Филипп Киркоров оказался в центре всеобщего внимания на ряду с другими звездами отечественного шоу-бизнеса, попав на скандальную вечеринку Насти Ивлеевой в клубе «Мутабор». Блогерше уже выписали штраф в размере 100 тысяч рублей, также она погасила большую часть долгов по налогам. Все свои задолженности покрыл и бывший муж Аллы Пугачевой. Певец обратился к общественности, дав понять, что покинул заведение почти сразу же после того, как понял, куда он попал. Порция критики досталась и Диме Билану, который был одет скромнее всех на тусовке у Насти Ивлеевой.

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Ошеломлена всем случившимся и Яна Рудковская. Музыкальный продюсер подметила, что тоже могла по незнанию приехать на вечеринку к Насте Ивлеевой и получить порцию народной ненависти и презрения. Жена олимпийского чемпиона Евгения Плющенко уточнила, что все дело в том, что большинство вообще не понимало, что их ждет на этом празднике.

Свое мнение уже озвучил и Филипп Киркоров. «Когда привыкаешь к хорошему, начинаешь витать в облаках!» - добавил певец, намекнув, что «отрезвление» может быть весьма болезненным. Филипп Бедросович считает, что всегда нужно ценить то, что имеешь.