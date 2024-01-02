Сменившая имидж Кристина Орбакайте публично обратилась к россиянам: «Новый год, исполни наши заветные желания!»

Кристина Орбакайте удивила поклонников неожиданной сменой имиджа. В кадре дочка 74-летней Аллы Пугачевой предстала с белокурыми локонами под каре и с челкой. Многие догадались, что поп-дива примерила парик под платиновый блонд. Для вечеринки певица выбрала кожаные брюки с массивной цепью на талии, топ корсетного стиля с пышными рукавами цвета Барби. Дополнили образ капроновые черные чулки и розовые туфельки с бантиками и на шпильке. Орбакайте дефилировала как на подиуме, вышагивая перед камерами так, чтобы как можно лучше показать свой вечерний костюм.

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