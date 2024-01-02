Надежда Михалкова вывела в свет детей от Резо Гигинеишвили

Надежда Михалкова впервые за долгое время вышла в свет вместе с детьми. В Сети появились свежие фото наследников звезды фильма «Лед-2». От Резо Гигинеишвили актриса родила двоих детей: дочку Нину и сына Ваню. Примечательно, что наследница Надежды Михалковой уже почти догнала свою маму по росту. А ведь девочке всего 12 лет. Она уже 170 сантиметров ростом. Братик Нины пониже — 10-летний Ваня ростом 150 см.

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