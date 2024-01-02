Надежда Михалкова вывела в свет детей от Резо Гигинеишвили

Надежда Михалкова впервые за долгое время вышла в свет вместе с детьми. В Сети появились свежие фото наследников звезды фильма «Лед-2». От Резо Гигинеишвили актриса родила двоих детей: дочку Нину и сына Ваню. Примечательно, что наследница Надежды Михалковой уже почти догнала свою маму по росту. А ведь девочке всего 12 лет. Она уже 170 сантиметров ростом. Братик Нины пониже — 10-летний Ваня ростом 150 см.
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Нина похожа на отца. Фото: соцсети, скриншот
Ваня ниже ростом сестренки. Фото: соцсети, скриншот
Вместе с детьми Надежда Михалкова сходила на фильм про Дядю Степу. На новогодних каникулах актриса старается проводить больше времени с наследниками, которые уже учатся в школе. Поклонники заметили, что и Нина, и ее братик Ваня как две капли воды похожи на Резо Гигинеишвили. Хотя в чертах лица Нины фанаты разглядели и схожесть с мамой. Девочка явно пошла в породу Михалковых.
Кстати, именитый дед семейства Никита Михалков в недавнем интервью дал понять, что изначально сомневался в том, что брак его дочери станет удачным, однако мешать ей не стал. Режиссер был уверен, что Надежда должна сама пережить развод, поэтому не стал вмешиваться в семейные дела дочери.