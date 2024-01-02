У звезды сериала «Ивановы-Ивановы» Андрея Балякина нашли опухоль в легких

У звезды сериалов «Ивановы-Ивановы» и «Глухарь» Андрея Балякина обнаружили опухоль в легких. Об этом пишет Telegram-канал Shot. Сейчас актер проходит обследование, которое поможет медикам поставить точный диагноз. Уточняется, что новообразование у Балякина врачи увидели на рентгене. В легких 64-летнего актера после диагностики обнаружили уплотнения неправильной формы.

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По одной из версий, они могли появиться после того, как Балякин перенес тяжелую пневмонию. Без необходимого медикаментозного лечения эти явления могут привести к серьезной дыхательной недостаточности уже критического уровня.

Сам Андрей Балякин также вышел на связь с журналистами, подтвердив, что проходил обследование в больнице. И ему сделали микрооперацию. Актер из сериала «Ивановы-Ивановы» не стал жаловаться на самочувствие. По его словам, у него все хорошо, настроение отличное, впереди много проектов и съемок.