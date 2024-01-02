16-летняя дочь Абдулова рассказала, на какие жертвы готова ради кино: «Я бы могла похудеть на 50 кг»

Дочка Александра Абдулова снялась в фильме Андрея Богатырева «Баба Мороз и тайна Нового года». На премьере картины Женя охотно общалась с прессой, делясь планами. Она учится в 11 классе и впереди девочку ждут экзамены и поступление в ВУЗ. Оказывается, наследница Александра Абдулова не хочет становиться актрисой, хотя она уже мелькает в кино. Ее цель выучиться на режиссера. При этом ради съемок, как дала понять Евгения, она готова пойти на некоторые жертвы.

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Кстати, мама Жени Юлия Абдулова надеялась, что ее ребенок выберет другую профессию, которая не будет связана с творчеством. Но мешать дочери строить актерскую карьеру не стала. Сниматься в комедии Евгении было несложно. Ее героиня является ее ровесницей. Поэтому ничего сверхъестественного она не делала. Самым сложным для Жени стала сцена с первым поцелуем. Вокруг были люди, вся съемочная группа, режиссер и операторы. Дочка Александра Абдулова чувствовала себя неловко в этот момент.

«Меня не смущают ни погода, ни время, ни состояние здоровья. Если было бы нужно для роли, я б могла похудеть на 50 кг», — добавила Евгения.

Напомним, что отец девочки Александр Абдулов скончался в 2008 году от рака легких. На тот момент Женя была еще малюткой. О своем отце она узнала от мамы, смотрела фильмы с ним. Для Евгении он стал примером, поэтому актерская профессия ей так близка.

По материалам «Антенна-Телесемь»