Певица Валерия отмечает трехлетие внучки Селин: «Нет таких слов, которые могли бы описать мои чувства»

Первого января в семье певицы Валерии большой праздник. И это - не Новый год. В этот день в 2021 году певица Валерия впервые стала бабушкой. У ее сына Арсения и его супруги Лианы родилась дочка Селин.

Крошке исполнилось уже три года. Певица Валерия поделилась в микроблоге совместным снимком с единственной внучкой и призналась, что очень любит малышку.

«Люблю ее так, что нет таких слов, которые могли бы описать мои чувства. Так хочется, чтобы она каждый день была рядом, но это невозможно, потому что родителям Селинка тоже очень нужна», - поделилась певица Валерия.

Певица Валерия призналась, что ее самое большое желание, чтобы внучка Селин росла здоровым и счастливым ребенком.

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