Марина Африкантова из «Дома-2» встретила Новый год в Куршевеле

Похоже, что у бывшей участницы «Дома-2» Марины Африкантовой после развода с Романом Капаклы выросли крылья. Зиму прошлого года Марина Африкантова провела в Дубае. В жарких Арабских Эмиратах Марина восстанавливала силы после личной драмы - измены тогда еще любимого мужа.

В этом году Африкантова решила раздвинуть горизонты. В канун Нового года Марина Африкантова отправилась путешествовать по Европе. Несколько дней она провела в Монако, а затем сменила локацию и очутилась на фешенебельном горно-лыжном курорте Куршевель во Франции.

Именно здесь Марина Африкантова встретила Новый год. Звезду посетил инсайт. Марина Африкантова поняла, что хочет путешествовать, а не замуж.