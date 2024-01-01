Марина Африкантова из «Дома-2» встретила Новый год в Куршевеле

Похоже, что у бывшей участницы «Дома-2» Марины Африкантовой после развода с Романом Капаклы выросли крылья. Зиму прошлого года Марина Африкантова провела в Дубае. В жарких Арабских Эмиратах Марина восстанавливала силы после личной драмы - измены тогда еще любимого мужа.
В этом году Африкантова решила раздвинуть горизонты. В канун Нового года Марина Африкантова отправилась путешествовать по Европе. Несколько дней она провела в Монако, а затем сменила локацию и очутилась на фешенебельном горно-лыжном курорте Куршевель во Франции.
Именно здесь Марина Африкантова встретила Новый год. Звезду посетил инсайт. Марина Африкантова поняла, что хочет путешествовать, а не замуж.
Марина Африкантова похвасталась роскошным отдыхом в Куршевеле. Фото: соцсети Марины Африкантовой
«В 2024 году хочу очень много путешествовать, смотреть мир. Это так здорово. Новые впечатления, эмоции. Сейчас улыбка не сходит с моего лица. Я просто счастлива и влюблена в Монако», - поделилась Марина Африкантова.