Марго Овсянникова из «Дома-2» в костюме Снегурочки встретила Новый год с Филиппом Киркоровым

Бывшая участница «Дома-2» Марго Овсянникова пытается покорить российский шоу-бизнес под псевдонимом певица Марго. Судя по всему, продвигаться Марго Овсянниковой к вершинам помогает сам поп-король Филипп Киркоров. Правда, позиции его в последнее время несколько пошатнулись. Причина - участие Филиппа Киркорова в скандальной вечеринке Анастасии Ивлеевой.

Но похоже, это не смущает Марго Овсянникову, которая уже несколько раз появлялась в обществе Филиппа Киркорова. Очевидно, что Марго Овсянникова польщена вниманием поп-короля и в восторге от того, что сейчас вхожа в его дом.

Марго Овсянникова встретила Новый год в компании Филиппа Киркорова. В микроблоге Марго поделилась кадрами, которые сделала в особняке знаменитости. Было очень атмосферно. Гостей развлекали аниматоры в нарядах Деда Мороза и Снегурочки. Правда, Марго Овсянникова решила конкурировать с последней. Она облачилась в наряд Снегурочки и прочитала Филиппу Киркорову стихотворение.