Филиппа Киркорова вырезали из «Песни года» после вечеринки у Насти Ивлеевой

Поп-король Филипп Киркоров заплатил высокую цену за появление на обернувшейся грандиозным скандалом вечеринке Насти Ивлеевой. Номера с участием Филиппа Киркорова исчезли из Новогодней ночи на Первом канале, там их было целых три.

Не увидели Филиппа Киркорова и те, кто вечером 31 декабря смотрел комедию ТНТ «Иван Васильевич меняет все». Но как выяснилось, это еще не полный перечень новогодних программ, откуда вырезали Филиппа Киркорова.

Не появится поп-король и в эфире телеканала «Россия», который 1 и 2 января показывает телевизионную версию фестиваля «Песня года». В срочном порядке программа была перемонтирована. Вырезали выступление Филиппа Киркорова и его совместный с другими звездами выход на сцену с хитом «Песня остается с человеком».

Телевизионщики смогли даже перезаписать строчку, которую пел Филипп Киркоров. Как стало известно, для поп-короля это стало страшным ударом.

По материалам MK.RUПодписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».