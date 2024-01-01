Влад Кадони и его возлюбленная Мария провели первый день года в гостях у Натальи Варвиной и ее мужа

Бывший ведущий «Дома-2» Влад Кадони рассказал в микроблоге, как провел первый день года. Вместе со своей возлюбленной Марией Влад Кадони отправился в гостеприимный дом экс-участницы «Дома-2» Натальи Варвиной и ее супруга Алексея Михайловского.

Кадони и Варвина много лет дружат. Наталья была одной из первых, кому Влад Кадони представил свою возлюбленную Марию. Теперь пары общаются и проводят время вместе.

«Наше традиционное первое января», - подписал Влад Кадони в микроблоге кадры, на которых запечатлен с Марией в гостях у Варвиной и ее мужа.

Кадони и Мария пришли в гости с подарками, пакеты они прямо с порога вручили хозяевам дома.

Наталья Варвина обожает готовить. Своих первых в наступившем году гостей она потчевала пловом. Влад Кадони попросил, чтобы ему положили на тарелку побольше мяса.