Алсу обратилась к поклонникам в Новый год: «Я хочу пожелать нам всем добра, терпения»

Алсу поздравила поклонников с Новым годом, при этом жена бизнесмена Яна Абрамова показала стройную фигуру в элегатном черном платье. Знаменитость дала понять, что прошлый год был для нее важным, юбилейным. Певица уверена, что впереди всех ждет счастье и процветание. Себя артистка может назвать по-настоящему удачливым человеком — у нее есть любимый муж и трое прекрасных детей: дочки Сафина и Микелла, а также сынишка Рафаэль.
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Алсу в классическом платье. Фото: соцсети, скриншот
«Молниеносно пролетел еще один год! Для меня он был насыщенным на эмоциональный, духовный и душевный рост. Связано ли это с моей юбилейной датой, когда, как говорят, женщина вступает на какой-то новый осознанный путь, или просто сама жизнь внесла свои коррективы и перемены.
Больше, чем когда-либо, я хочу пожелать нам всем добра, терпения и иммунитета на негатив. Желаю нам сменить озлобленность на мудрость и человечность. Пусть вас окружают настоящие, искренние, преданные люди», - добавила Алсу.