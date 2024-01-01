Алсу обратилась к поклонникам в Новый год: «Я хочу пожелать нам всем добра, терпения»

Алсу поздравила поклонников с Новым годом, при этом жена бизнесмена Яна Абрамова показала стройную фигуру в элегатном черном платье. Знаменитость дала понять, что прошлый год был для нее важным, юбилейным. Певица уверена, что впереди всех ждет счастье и процветание. Себя артистка может назвать по-настоящему удачливым человеком — у нее есть любимый муж и трое прекрасных детей: дочки Сафина и Микелла, а также сынишка Рафаэль.

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