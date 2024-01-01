Евгений Петросян помог сыну Вагану разобрать новогодние подарки от Деда Мороза под елкой

Привыкшие к распорядку дня дети встают рано, не давая своим звездным родителям отоспаться после новогодней ночи. Вот и маленький Ваган — сынишки Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой встал ранно утром, чтобы проверить, какие подарки Дед Мороз оставил ему пол елочкой. В поисках малышу помог его отец. Поклонники заметили, что Вагаша с каждым днем все больше становится похожим на юмориста — те же глаза, улыбка, задумчивый взгляд. У Татьяны Брухуновой растет замечательный мальчишка.

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