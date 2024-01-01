Зепюр Брутян с сынишкой Микаэлем на руках провела новогоднюю ночь в особняке с Павлом Прилучным

Зепюр Брутян в своем микроблоге поделилась свежими кадрами, показав, как она отметила Новый год. Молодая жена Павла Прилучного украсила елку в их загородном особняке и накрыла богатый стол. Звездная мамочка не спускала с рук маленького сынишку Микаэля, нарядив его в новогодний наряд. Прилучный то и дело подходил к возлюбленной, чтобы украсть у нее поцелуй под елочкой. Зепюр так и млела в объятиях мужа, демонстрируя свои чувства к ней.

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