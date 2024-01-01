Бузова рассказала, что готовит на Новый год: «Салатик оливье обязательно с докторской колбаской, жареная курочка»

Ольга Бузова призналась, что в новогоднюю ночь смотрит классику, которую любят все без исключения: это такие фильмы, как «Ирония судьбы, или С легким паром», «Иван Васильевич меняет профессию», «Чародеи». Конечно же, не обходится и без кулинарных этюдов. Стол у поющей телеведущей обычно ломится от еды, она любит побаловать себя вкусными закусками из детства.

«Салатик оливье обязательно с докторской колбаской, жареная курочка, и, конечно, настроение волшебства и чудес», - добавила Ольга Бузова.

Новый год, по словам поющей телеведущей, это время, когда все верят в чудеса. И это ощущение из детства не проходит с годами. Бузова не стала скрывать, что она верит в Деда Мороза. По словам певицы, она надеется получить от волшебника самый ценный подарок, так как хорошо вела себя весь год.

По материалам «Теленеделя»