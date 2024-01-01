Киркоров заявил, что после вечеринки у Ивлеевой его опустили с небес на землю

Новогоднюю ночь Филипп Киркоров провел в своем роскошном особняке вместе с друзьями и детьми. В гости к поп-королю отечественной сцены заглянул и пластический хирург Тимур Хайдаров. Подводя итоги года бывший муж Аллы Пугачевой сказал тост, дав понять, что это было замечательное время, которое подарило ему много встреч, эмоции и знакомств. При этом артист дал понять, что если бы его жизнь была пресной и одноплановой, то ему было бы скучно. Все слишком близко привыкают к хорошему, начинают парить в облаках.

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Однако каждый может получить неожиданный урок на ровном месте. Похоже, что поп-король сцены намекал на ситуацию, в которую он попал из-за скандальной вечеринки блогерши Насти Ивлеевой в клубе «Мутабор». Кстати, за свой арт-перформанс знаменитость должна заплатить 100 тысяч штрафа.

«Когда мы привыкаем к чему-то очень хорошему, мы начинаем летать в облаках. Когда нас опускают с небес на землю, мы начинаем ценить самые элементарные вещи, которые мы не замечаем», - отметил Филипп Киркоров.

По материалам The Voice