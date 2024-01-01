Бузова ответила на слухи о возможном воссоединении с Давой: «В этом мире меняется все»

Поклонники приписывают Ольге Бузовой роман с блогером Давидом Манукяном. Фанаты поющей телеведущей уверены, что та помирилась с экс-возлюбленным. Не так давно шоумен побывал на концерте Бузовой, удивив этим публику. Такого от блогера уж точно никто не ожидал. Давид снова начал ставить лайки под фото телеведущей, к тому же, он поет ее хиты в караоке.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Сама Бузова подметила, что Дава приезжал в Китай, будучи участником шоу. В проекте также задействован Филипп Киркоров и некоторые звезды отечественного шоу-бизнеса, но делиться подробностями певица не стала, уточнив, что ей удалось поговорить с бывшим женихом. При этом знаменитость дала понять, что сходиться с Манукяном она не собирается, уточнив, что дважды в одну реку не входят, потому что течение уносит старую воду и приносит новую.

«Вот так я отношусь к этой поговорке. В этом мире меняется все», - заверила Ольга Бузова.

По материалам «Теленеделя»