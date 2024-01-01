Вдова Юдашкина отметила Новый год в компании дочери Галины и зятя Петра Максакова с тремя внуками

Марина Юдашкина решила провести зимние каникулы не в сырой и дождливой Москве, а в теплых краях. Дочка ныне покойного модельера Валентина Юдашкина давно живет за границей. Она пригласила маму погостить у них с мужем. В своем микроблоге вдова именитого кутюрье поделилась свежим фото, показав стройную фигуру в жемчужном платье-комбинации. Эффектная блондинка позировала с внуками: Аркадием, Анатолием и малышкой Агатой Ареллой. Компанию им составил зять Марины Юдашкиной Петр Максаков.

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