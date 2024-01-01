Вдова Юдашкина отметила Новый год в компании дочери Галины и зятя Петра Максакова с тремя внуками

Марина Юдашкина решила провести зимние каникулы не в сырой и дождливой Москве, а в теплых краях. Дочка ныне покойного модельера Валентина Юдашкина давно живет за границей. Она пригласила маму погостить у них с мужем. В своем микроблоге вдова именитого кутюрье поделилась свежим фото, показав стройную фигуру в жемчужном платье-комбинации. Эффектная блондинка позировала с внуками: Аркадием, Анатолием и малышкой Агатой Ареллой. Компанию им составил зять Марины Юдашкиной Петр Максаков.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Марина Юдашкина в платье-комбинации с внуками, дочкой Галиной и зятем Петром Максаковым отрывалась всю ночь. Фото: соцсети, скриншот
«Дорогие друзья! Поздравляем с Новым годом! Желаем здоровья! Счастья в доме!» - отметила жена модельера.
Напомним, что дочка Валентина Юдашкина пошла по стопам отца. Она выступает в качестве дизайнера и шьет одежду для детей.