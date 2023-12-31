Михаил Боярский вышел на театральную сцену впервые после перенесенного инфаркта

Известный актер, 74-летний Михаил Боярский впервые после новостей о перенесенном инфаркте появился на публике. Михаил Боярский вышел на сцену театра Ленсовета.

Поклонники встретили появление Михаила Боярского бурными аплодисментами. Актер занят в спектакле под названием «В этом милом старом доме», который идет в театре в последний день года, 31 декабря.

Снимки, на которых Михаил Боярский запечатлен на сцене, разлетелись по соцсетям.

Напомним, после того, как Михаил Боярский был госпитализирован с инфарктом, звучали мнения, что актер не сможет в ближайшее время выйти на сцену.

Но супруга Михаила Боярского Лариса Луппиан эти сомнения подвергла критике, заявив, что ее муж обязательно предстанет перед поклонниками в спектакле. Никаких замен не будет. Так и случилось.

По материалам kp.ru

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