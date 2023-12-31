Юлия Ефременкова подвела итоги года: «2023-й забрал у меня слишком многое»

Экс-участница и бывшая ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова в микроблоге подвела итоги уходящего года. Она призналась, что 2023 год был самым сложным в ее жизни.

В этом году умерла мама Юлии Ефременковой. К тому же Юлия порвала отношения с отцом своих сыновей-близнецов Мондезиром.

«2023 — мой самый сложный год, он забрал у меня слишком многое. Он поменял мою жизнь на до и после. Это был самый сложный и самый страшный год за все мои 36!» - поделилась Юлия Ефременкова.

Она рассказала, что с большой радостью отпускает этот год и с надеждой на лучшее ждет следующего. Юлия Ефременкова поздравила подписчиков с наступающим 2024-м годом и пожелала им счастья и удачи.

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