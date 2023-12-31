Гарик Харламов о вечеринке Насти Ивлеевой: «Думали утренник, пробыли там всего 5 часов»

Вечеринка Насти Ивлеевой, которая прошла уже больше недели назад, не дает никому покоя. Последствия ее оказались самыми громкими. Свою оценку этому событию до сих продолжают давать многие знаменитости.

Так, актер и шоумен Гарик Харламов решил пошутить над принесшими извинениями после своего участия в скандальном пати Филиппе Киркорове и Ксении Собчак.

Харламов высмеял, как Киркоров заявил, что зашел на этот праздник жизни всего на пять минут. Кроме того, Харламов напомнил, какие спектакли ставит муж Собчак Константин Богомолов.

«Все извинились, сказали, что не знали, куда шли, думали утренник, пробыли там всего 5 часов. Даже Собчак извинилась. Но по сравнению со спектаклями ее мужа это был действительно утренник», - высказался Гарик Харламов в шоу «Кстати».

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