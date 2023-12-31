Саша Черно из «Дома-2» о своем сыне: «Единственный мужчина, которого я забираю с собой в 2024 год»

Звезда «Дома-2» Саща Черно подвела итоги уходящего года, давая понять, что они так или иначе связаны с мужчинами. Единственный человек, готовый принимать ее такой, как есть, это сын Саши Стефан.

Правда, Саша Черно пребывает в полной уверенности, что это ее выбор.

«Единственный мужчина, которого я забираю с собой в 2024 год», - написала Саша Черно в микроблоге.

Она призналась, что уходящий год был для нее непростым. Саша Черно назвала его годом падений, принятий и желаний. Саша объявила, что с Иосифом Оганесяном вместе они больше не будут. Это уже окончательное решение. Диме Хулигану Саша пожелала удачи с новой девушкой.

«Я уверена, что в 2024 году я обязательно встречу своего человека. Я точно знаю, каким он будет. Я сразу его узнаю», - заключила Саша Черно.

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