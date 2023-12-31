Первый канал заявил, что «судью» и «защитника» программы «Модный приговор» выберут зрители

Первый канал приготовил отличный новогодний подарок своим поклонникам. В эфир возвращается программа «Модный приговор». Первый выпуск возрожденного проекта о моде выйдет в эфир уже второго января.
В кресле обвинителя все увидят несравненную Эвелину Хромченко, которая знает о моде все и даже больше.
Эвелина Хромченко на «Модном приговоре». Фото: Первый канал
Между тем, Эвелина Хромченко - единственная ведущая, оставшаяся от прежней команды программы Первого канала. Соведущими передачи «Модный приговор» станут новые для этого проекта лица.
На роли рассматриваются несколько претендентов. Выбор - за телезрителями.
«Роли «судьи» и «защитника» займут те, кого выберут зрители. Среди кандидатов стилисты Александр Рогов и Даниил Грачев, актер Игорь Верник, телеведущая Татьяна Геворкян, писательница и блогер Арина Холина, певица Мия Бойка, а также теле- и радиоведущие Александр Анатольевич и Константин Михайлов», - такое сообщение появилось в официальной группе «Модного приговора» в соцсети.