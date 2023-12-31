Первый канал заявил, что «судью» и «защитника» программы «Модный приговор» выберут зрители

Первый канал приготовил отличный новогодний подарок своим поклонникам. В эфир возвращается программа «Модный приговор». Первый выпуск возрожденного проекта о моде выйдет в эфир уже второго января.

В кресле обвинителя все увидят несравненную Эвелину Хромченко, которая знает о моде все и даже больше.