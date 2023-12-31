Экс-участник «Дома-2» Антон Гусев о своем будущем: «2024 год будет лучшим для меня годом жизни, все расписано до мелочей»

Бывший участник «Дома-2» Антон Гусев разместил в микроблоге новогоднее поздравление для своей аудитории. В нем он пожелал подписчикам быть целеустремленными, не жалеть о людях, которые выбрали быть не с ними, и похвастался своей жизнью.

Антон Гусев дал понять, что доволен тем, как все складывается. Планы на 2024 год он не озвучил, но дал понять, что они весьма амбициозны. А чтобы в его успехе никто не сомневался, публикацию Антон Гусев сопроводил снимком. В кадре он запечатлен на пороге своего красивого дома, на фото видна часть машины Гусева. Конечно же, это авто класса люкс.

«У меня всегда все офигенно было и будет, я по-другому не могу и не хочу жить, я слишком сильно верю в себя и во Всевышнего. 2024 год будет лучшим для меня годом жизни, все расписано до мелочей, каждый месяц, абсолютно все», - написал под фото Антон Гусев.

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