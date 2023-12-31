Шуфутинский и Чеботина пострадали из-за участия Киркорова в вечеринке Ивлеевой

Поп-король Филипп Киркоров впал в немилость после участия в скандальной вечеринке Анастасии Ивлеевой. Филипп Киркоров заявлял, что стал случайным гостем этого некрасивого действа, он принес извинения и даже погасил многомиллионные долги по налогам. Но, как стало известно, своих решений телевизионные начальники не изменили.

Выступления Филиппа Киркорова из ранее записанных новогодних программ удалены. Их попросту вырезали. Судя по всему, попали под раздачу и исполнители, которые выступили дуэтом с поп-королем.

По некоторым данным, по вине Филиппа Киркорова пострадали Люся Чеботина и Михаил Шуфутинский. И у первой, и у второго были совместные номера с поп-королем в новогодних программах.

Филипп Киркоров за трек с Люсей Чеботиной удостоился награды ежегодного фестиваля «Песня года». Концерт в своем эфире покажет телеканал «Россия». А не так давно Михаил Шуфутинский и Филипп Киркоров записали новую песню дуэтом, которую представили на концерте «Наш Новый год». Судя по всему, этих номеров телезрители не увидят.

Правда, Люсю Чеботину нельзя назвать пострадавшей от этой ситуации. Певица заменит отмененного Филиппа Киркорова на новогоднем концерте в Москве и получит неплохой гонорар.

По материалам MK.RU

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