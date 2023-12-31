Отар Кушанашвили о Филиппе Киркорове: «Это всем хамелеонам хамелеон»

От острого на язык шоумена, журналиста и блогера Отара Кушанашвили досталось участникам той самой вечеринки Анастасии Ивлеевой. Кушанашвили прошелся по самой зачинщице и ее именитым гостям.

Настю Ивлееву Отар Кушанашвили назвал «циничным и прагматичным существом в юбке».

«Она знала, что это не арт-выставка», - сказал Отар Кушанашвили.

Высмеял Отар Кушанашвили и Лолиту Милявскую, которая в извинительном видеоролике сообщила, что планировала попасть на арт-мероприятие. Больше всех досталось от журналиста поп-королю Филиппу Киркорову. Тот в свое оправдание говорил, что оказался на тусовке случайно, а когда понял, что за формат, тут же ретировался. Но при этом наряд Киркорова вполне себе соответствовал духу вечеринки.

«Это всем хамелеонам хамелеон», - оценил Кушанашвили Киркорова.

По материалам YouTube-шоу Отара Кушанашвили «Каково?!»

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».