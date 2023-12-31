Беременная Алиана Устиненко из «Дома-2» отмечает свое 30-летие: «Я абсолютно счастлива внутри и снаружи»

Бывшая участница «Дома-2» Алиана Устиненко в последний день года отмечает свой день рождения. В финале 2023 года Алиане исполнилось тридцать лет.

В день своей прекрасной круглой даты Алиана Устиненко дала понять, что любит свою жизнь и дорожит каждым прожитым годом.

«Я абсолютно счастлива внутри и снаружи», - поделилась Устиненко в микроблоге.

В свой день рождения Алиана Устиненко предстала в мерцающем платье серебряного оттенка, подчеркнувшим ее округлившийся живот.