Беременная Алиана Устиненко из «Дома-2» отмечает свое 30-летие: «Я абсолютно счастлива внутри и снаружи»

Бывшая участница «Дома-2» Алиана Устиненко в последний день года отмечает свой день рождения. В финале 2023 года Алиане исполнилось тридцать лет.
В день своей прекрасной круглой даты Алиана Устиненко дала понять, что любит свою жизнь и дорожит каждым прожитым годом.
«Я абсолютно счастлива внутри и снаружи», - поделилась Устиненко в микроблоге.
В свой день рождения Алиана Устиненко предстала в мерцающем платье серебряного оттенка, подчеркнувшим ее округлившийся живот.
Беременная Алиана Устиненко показала большой живот. Фото: соцсети Алианы Устиненко
Алиана Устиненко совсем скоро станет мамой в третий раз. У нее есть сын от Саши Гобозова Роберт и маленькая дочка Микаэлла - от возлюбленного. Малышке всего восемь месяцев, а она уже готовится стать старшей сестрой.