Анфиса Чехова обратилась к Насте Ивлеевой после вечеринки: «Я вполне могла бы оказаться на твоем месте»

Известная актриса и телеведущая Анфиса Чехова оказалась в числе немногих публичных людей, решившихся открыто поддержать Анастасию Ивлееву после той самой вечеринки в ночном клубе.

Анфиса Чехова обратилась к Насте Ивлеевой, сообщив, что тоже могла бы стать участницей скандального пати, если бы получила на него приглашение. Чехова рассказала, что могла бы надеть свое голое платье, ничего не опасаясь потерять, ведь у нее нет ни званий, ни эфиров, ни корпоративов.

Анфиса Чехова сообщила, что прекрасно понимает Настю Ивлееву, потому что и сама в более молодом возрасте была склонна к эпатажу и провокациям.

«Я вполне могла бы оказаться на твоем месте», - отметила Анфиса Чехова.

Звезда считает, что происходящее сейчас с Ивлеевой - это расплата за ее популярность и славу, за то, что она не осталась той простой девчонкой, которую полюбили поклонники, а выросла и изменилась.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».