Уехавшая в США Оксана Ряска объявила об открытии нового бизнеса с мужем: «Приготовим все для вас и ваших гостей»

Бывшая участница «Дома-2» Оксана Ряска под Новый год сделала в микроблоге объявлении о совместном бизнесе с мужем. Ряска и ее супруг открывают кейтеринговое агентство и предлагают свои услуги по приготовлению блюд для различных мероприятий.

Судя по всему, Оксана Ряска решилась все-таки покорять Америку. Пока - своими вкусными блюдами, которые будет готовить ее муж - профессиональный повар.

«Мы прилетим на своем траке и приготовим все для вас и ваших гостей. Новый проект впереди», - написала Оксана Ряска в микроблоге.

Напомним, Оксана Ряска пять лет назад эмигрировала в США. За это время она успела встретить любимого человека и родить двух сыновей. Сейчас Оксана Ряска трудится в реабилитационном центре, несмотря на то, что она мама двух маленьких детей, одному из которых несколько месяцев.

Оксана Ряска свою жизнь в Нью-Джерси считает очень счастливой.

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