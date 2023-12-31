Руководители федеральных каналов убрали из эфиров Лолиту и Киркорова после вечеринки Ивлеевой

Руководители федеральных телеканалов практически сразу после скандальной вечеринки Анастасии Ивлеевой объявили, что особо отличившихся на тусовке знаменитостей уберут из эфиров.

И как оказалось, это были не просто заявления. Как удалось выяснить, после вечеринки в ночном клубе «Мутабор» из новогодних эфиров руководства телеканалов вырезали выступления певицы Лолиты Милявской и поп-короля Филиппа Киркорова. Этих звезд не увидят телезрители, которые включат Первый канал и канал «Россия».

Телеканал НТВ решил пойти по более мягкому варианту. Милявская и Киркоров остались в его эфире, поскольку их невозможно заменить. В минувшую субботу, 30 декабря, вышел в эфир финальный выпуск программы НТВ «Суперстар!», соведущей которой является Лолита Милявская. А 31 декабря НТВ покажет новогодний эфир популярного шоу «Маска», председателем жюри которого является Филипп Киркоров. Если бы Лолиту и Киркорова убрали из проектов, то оба любимых телезрителями шоу просто не вышли бы в эфир. На телеканале рассудили, что это не совсем честно.

Напомним, не будет Филиппа Киркорова в новогоднюю ночь и на ТНТ. Телеканал даже переснял свой новогодний фильм «Иван Васильевич меняет все», в некоторых сценах там был занят Филипп Киркоров.

По материалам kp.ru

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