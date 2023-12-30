Как выглядят дети Топурии, Брутян, Шейк, Миддлтон: звезды показали, как выросли их наследники в канун Нового года

Зачастую звезды прячут свою семьи. Редко кто из актеров и певцов старается растить детей у всех на глазах. Но с приближением праздников многие захотели поделиться своим счастьем.
Артисты стали публиковать редкие семейные кадры. У поклонников появилась возможность рассмотреть звездных наследников. Так жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова 30 декабря сводила сына Вагана в Кремлевский дворец на елку. Она выложила фото с их подросшим наследником, которому три года.
Мальчика Татьяна нарядила в вельветовый костюм зеленого цвета и яркие красные носки с ромбами. Она взяла на руки подросшего сына, который улыбался от счастья.
«Ваган очень ждал встречи с Дедом Морозом. Выучил несколько стихотворений. Даже лег вчера пораньше, чтобы быстрее прошла ночь. В свои 3,9 он без чьей-либо помощи дал интервью пресс-службе Деда Мороза, ничтоже сумняшеся поделился впечатлениями от просмотра спектакля и подытожив пожелал "всем мальчикам и девочкам здоровья и до встречи в новом году"», – рассказала Брухунова.
Татьяна Брухунова часто водит сына в театр. Фото: соцсети Татьяны Брухуновой
Солистка группы «А’Студио» Кети Топурия не скрывает, что хочет быть многодетной мамой. А пока у нее растет восьмилетняя дочка Оливия от первого брака с Львом Гейхманом и двухлетний сын Адам от нынешнего мужа Льва Деньгова.
Певица пока крайне редко показывает младшего наследника. Она старается оберегеть его от внимания общественности. Но на этот раз она выложила трогательный кадр, на котором малыш обнимает свою сестру в канун Нового года. Лицо наследника артистка показывать не стала. Однако поклонники заметили, что он подрос.
Оливия с братом Адамом находится в хороших отношениях. Фото: соцсети Кети Топурии
Агата Муцениеце родила двоих детей, когда была в браке с Павлом Прилучным. Они расстались в 2020 году. Дочка Мия и сын Тимофей живут с мамой, но регулярно видятся с отцом, у которого уже появилась новая семья.
Актриса много снимается, а перед Новым годом у нее также есть выступления в театре. Однако она нашла время, чтобы дома нарядить елку с наследниками. В своем блоге Агата поделилась трогательными кадрами. Мия достала мешки с игрушками. А Тимофей помогал развешивать украшения на дерево. Поклонники поразились тому, как сын звезды похож на отца.
Мия Прилучная хочет, чтобы ее маму устроила личную жизнь. Фото: кадр из YouTube-влога «Честные будни»
Тимофей Прилучный во всем помогает маме. Фото: адр из YouTube-влога «Честные будни»
В это время Прилучный готовился с молодой женой Зепюр Брутян к встрече Нового года. Они вместе ходят в спортзал. У пары уже растет сын Микаэль, которому всего восемь месяцев. Мальчик впервые увидел елку. Актер привез живое дерево.
30 декабря Брутян выложила трогательные кадры. Они нянчились с малышом, который был в комбинезоне. Пока его лицо они прячут. Однако супруга звезды заверяет, что малыш пошел в отца.
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Павел Прилучный дает Зепюр Брутян советы по воспитанию сына. Фото: соцсети Зепюр Брутян
А вот Лера Кудрявцева только в конце декабря завершила все съемки. Она устроила сюрприз для дочки Марии, которой пять лет. 29 декабря в их загородный дом приехали Дед Мороз и Снегурочка.
Наследница телеведущей облачилась в платье с кейпом в стиле принцессы Эльзы из мультика «Храбрая сердцем». Она прочитала стих и сыграла в несколько игр. Ей вручили подарки. А на следующий день Лера вместе с дочкой улетела отдыхать. Поклонники заподозрили, что они выбрали для этого Дубай, где и встретят Новый год.
Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза, тоже собирается увезти семью на отдых. Они будут проводить каникулы на Сейшеллах. А пока певица выложила семейные кадры из своего дома.
Она позировала с мужем бизнесменом Александром Чистяковым и дочками: 16-летней Лидией и 12-летней Верой. Они надели пижамы в клетку. В гости к артистке пришел парень ее старшей наследницы. Его имя Лидия скрывает. Парень для фото спрятал свое лицо, так как не хочет публичности.
Глюкоза с мужем, Верой и Лидией с ее бойфрендом. Фото: соцсети Глюкозы
Не забыли про традиции Ляйсан Утяшева и Павел Воля. Они всегда стараются радовать своих наследников: сына Роберта и дочку Софию. У супругов много съемок в 2023 году, но они нашли время, чтобы вместе нарядить елку. Утяшева даже выложила редкие кадры с наследниками. Лицо детей они уже не скрывают, но стараются не показывать их слишком часто.
«Папа! Попозируешь?» — спросила Утяшева.
«Да! Самой сытной точкой», — заверил Воля.
«Самая сытная! Живая!» — заявила телеведущая.
«Утяшева об отношениях с Волей: «Вместе 15 лет, а как будто первый месяц», — подписала видео звезда.
Равшана Куркова не говорит о личной жизни. Она долгое время была одна. А в 2020 году у нее родился сын Гаспар. Мальчик теперь часто путешествует с мамой. Актриса успела расстаться с отцом мальчика Сергеем Амаряном.
Но в марте 2023 года у нее родилась дочка Самира. Кто отец девочки остается загадкой. Но теперь Куркова порой публикует фото с детьми. Так недавно она улетела отдыхать на море, где засняла своего трехлетнего наследника с кудряшками на голове.
Гаспар занимается джиу-джицу. Фото: соцсети Равшаны Курковой
Также в декабре Равшана впервые показала лицо дочки. Она выложила кадры со съемок финального сезона «Предпоследняя Инстанция». Оказалось, что кроха там снялась вместе с мамой. Поклонники были очарованы. Многие решили, что малышка очень похожа на свою родительницу.
«Какие щеки у Самиры. Копия мамы», – заявила toda_elf.
«Какая она прекрасно-щекастая! Одно удовольствие на вас смотреть», – присоединилась subbotinadasha.
«Боже мой – ангел», – сказала svkburka.
Равшана Куркова с дочкой снялась в сериале. Фото: соцсети Равшаны Курковой
А 25 декабря, когда отмечается католическое Рождество, британская королевская семья поделилась редким фото с детьми Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Для фотографа позировали 10-летний принц Джордж, 8-летняя принцесса Шарлотта и 5-летний принц Луи. Мальчики были в белых рабушках. Старший надел брюки, а младший шорты. Сестра Шарлотта в была джинсах. Она обнимала своих братьев.
«Желаем всем счастливого Рождества, от нашей семьи до вашей!» — сообщили Уильям и Кейт.
Старший сын пары оказался копией своего отца. Многие отмечают, что он унаследовал его волосы, улыбку и обаяние. А вот Шарлотта пошла в маму. Маленький Луи растет проказником, но у него есть черты обоих родителей.
Принц Луи, принцесса Шарлотта и принц Джордж на новой открытке. Фото: соцсети королевской семьи
И для многих стало неожиданностью, что в декабре впервые вышла в свет дочка Ирины Шейк Лея. Отец девочки Брэдли Купер привел ее на премьеру своего фильма «Маэстро». Она была в леопардовом струящемся платье в пол.
На ковровой дорожке шестилетняя малышка позировала с папой, а также с Леди Гагой и актерами из картины. А вот Шейк там не появилась. Она поддерживает хорошие отношения с бывшим бойфрендом. Однако все чаще теперь модель видят с Томом Брэди. К слову, Ирина не публикует фото с дочкой в соцсетях. Однако папарацци часто ловят их во время прогулки в Нью-Йорке.
Брэдли Купер с дочкой, Леди Гага. Фото: Global Look Press