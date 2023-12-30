Как выглядят дети Топурии, Брутян, Шейк, Миддлтон: звезды показали, как выросли их наследники в канун Нового года

Зачастую звезды прячут свою семьи. Редко кто из актеров и певцов старается растить детей у всех на глазах. Но с приближением праздников многие захотели поделиться своим счастьем.

Артисты стали публиковать редкие семейные кадры. У поклонников появилась возможность рассмотреть звездных наследников. Так жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова 30 декабря сводила сына Вагана в Кремлевский дворец на елку. Она выложила фото с их подросшим наследником, которому три года.