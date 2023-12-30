Лера Кудрявцева в канун Нового года улетела из России с дочкой

Лера Кудрявцева покинула Россию. Она стала делится кадрами из аэропорта 30 декабря. Ведущая шоу «Секрет на миллион» была с пятилетней дочкой Марией. А вот ее муж Игорь Макаров не был замечен рядом. Блондинка выглядела счастливой.

По всей видимости, съемки у нее завершились и она устроила себе отпуск. Ранее звезда также возила наследницу в Болгарию, Турцию и Сочи. На этот раз она не стала раскрывать место, где будет отдыхать. Но поклонники смогли определить страну по кадрам из самолета, которые Лера выставила.