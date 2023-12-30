Лера Кудрявцева в канун Нового года улетела из России с дочкой

Лера Кудрявцева покинула Россию. Она стала делится кадрами из аэропорта 30 декабря. Ведущая шоу «Секрет на миллион» была с пятилетней дочкой Марией. А вот ее муж Игорь Макаров не был замечен рядом. Блондинка выглядела счастливой.
По всей видимости, съемки у нее завершились и она устроила себе отпуск. Ранее звезда также возила наследницу в Болгарию, Турцию и Сочи. На этот раз она не стала раскрывать место, где будет отдыхать. Но поклонники смогли определить страну по кадрам из самолета, которые Лера выставила.
По зданию аэропорта и пейзажу фанаты догадались, что Кудрявцева прилетела в Дубай. Именно там она встретит Новый год. По всей видимости, с ней снова не будет Макарова.
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Напомним, что в прошлом году телеведущая тоже не раз отдыхала без мужа, чем спровоцировала слухи о разводе. Но потом она опровергла сплетни. Не раз Кудрявцева демонстрировала идиллию с возлюбленным.