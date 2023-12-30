Певец Киркоров признался, что из-за его съемок с Собчак дочка столкнулась с травлей в школе

Филипп Киркоров привык быть в центре внимания. И недавно он попал на съемку Ксении Собчак, которая делала интервью с хирургом Тимуром Хайдаровым. Тогда певец как раз пришел в клинику и столкнулся с ней.
Он позволил знаменитой телеведущей потрогать его пятую точку, которая преобразилась после операции. Но теперь артист об этом жалеет. В беседе с Александром Добровинским он рассказал, что дочка Алла-Виктория недавно пришла со школы и устроила истерику, так как ей рассказали про этот поступок отца.
«Мой ребенок потом пришел со школы с истерикой: "Я не знаю, как дальше жить!" Спрашиваю: "Что случилось, Алла-Виктория?" А она: "Мне показали, как какая-то тетя трогает папу за попу"», – поделился Киркоров.
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Так он осознал, что его публичность негативно отражается на его детях. Певец признался, что теперь 12-летняя наследница подвергается травле в школе. Он считает, что ученики повторяют слова, которые слышат от взрослых дома, а потом сами распространяют сплетни. Сложившаяся ситуация расстроила артиста. У него также растет сын Мартин, которому 11 лет.
Напомним, что недавно также на Филиппа Бедросовича обрушился шквал критики, так как он принял участие в вечеринке Насти Ивлеевой, где гости были в откровенных нарядах. Певца даже стали вырезать из новогодних шоу после этого.