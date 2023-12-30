Певец Киркоров признался, что из-за его съемок с Собчак дочка столкнулась с травлей в школе

Филипп Киркоров привык быть в центре внимания. И недавно он попал на съемку Ксении Собчак, которая делала интервью с хирургом Тимуром Хайдаровым. Тогда певец как раз пришел в клинику и столкнулся с ней.

Он позволил знаменитой телеведущей потрогать его пятую точку, которая преобразилась после операции. Но теперь артист об этом жалеет. В беседе с Александром Добровинским он рассказал, что дочка Алла-Виктория недавно пришла со школы и устроила истерику, так как ей рассказали про этот поступок отца.