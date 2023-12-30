Певец Валерий Меладзе погасил долг в почти два миллиона рублей перед налоговой

Валерий Меладзе не был участником скандальной вечеринки Насти Ивлеевой. Однако певец решил закрыть все свои долги на фоне того, что участников тусовки обязали до наступления 2024-го года оплатить все налоги.

Исполнитель хита «Океан» еще месяц назад был должен 275 тысяч рублей, но в декабре это сумма выросла. В итоге он отдал налоговой 1 749 326 рублей. Журналисты отмечают, что заработал артист сумму гораздо внушительнее. По некоторым данным, его прибыль за год составила минимум 30 миллионов рублей.