Брутян засняла восьмимесячного сына на руках у Прилучного: «Спасибо этому году за наше маленькое счастье»

За один день до Нового года Павел Прилучный смог провести время дома. Он уже нарядил елку вместе с детьми от первого брака дочкой Мией и сыном Тимофеем. А вот теперь новая жена актера Зепюр Брутян покрасовалась с сыном Микаэлем на руках. Восьмимесячный мальчик заметно подрос.

Сначала актриса позировала с ним на руках, а потом показала, как с ребенком нянчится Прилучный. У мальчика уже пухлые щеки и темные волосы на голове. Лицо первенца Брутян скрывает.