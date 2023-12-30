Брутян засняла восьмимесячного сына на руках у Прилучного: «Спасибо этому году за наше маленькое счастье»

Зепюр Брутян и Павел Прилучный готовятся встреть Новый год втроем. Фото: соцсети Зепюр Брутян

Актриса Зепюр Брутян поделилась редкими кадрами с первенцем Микаэлем.

За один день до Нового года Павел Прилучный смог провести время дома. Он уже нарядил елку вместе с детьми от первого брака дочкой Мией и сыном Тимофеем. А вот теперь новая жена актера Зепюр Брутян покрасовалась с сыном Микаэлем на руках. Восьмимесячный мальчик заметно подрос. 

Сначала актриса позировала с ним на руках, а потом показала, как с ребенком нянчится Прилучный. У мальчика уже пухлые щеки и темные волосы на голове. Лицо первенца Брутян скрывает.

«Спасибо этому году за наше маленькое счастье», – заявила актриса. 

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Поклонники восхитились тем, как подрос мальчик. Сама Брутян признавалась, что сын пошел в отца. Этот Новый год они встретят втроем. 30 декабря пара устроила себе тренировку, чтобы потом праздничный стол не отразился на теле. 

Зепюр Брутян и Павел Прилучный в этом году покрестили сына. Фото: соцсети Зепюр Брутян

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