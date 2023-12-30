Трехлетний сын Плющенко и Рудковской дебютировал в ледовом спектакле «Русалочка»

На днях в Москве состояла премьере нового ледового шоу «Русалочка», которое создал Евгений Плющенко. На этот раз в постановке принял участие не только его старший сын Александр, которого называют Гном Гномычем, но и младший Арсений.

Они получили роли в постановке, где блистала фигуристка Александра Трусова. Саша сыграл краба и демонстрировал пируэты и прыжки на льду, а вот его трехлетний братик был рыбкой. Арсений Только научился стоять на коньках, но смог дебютировать в спектакле отца.