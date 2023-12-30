Трехлетний сын Плющенко и Рудковской дебютировал в ледовом спектакле «Русалочка»

Яна Рудковская поддержала сыновей на премьере. Фото: Global Look Press

Евгений Плющенко поставил на коньки малыша Арсения. Брат Гном Гномыча тоже стал фигуристом.

На днях в Москве состояла премьере нового ледового шоу «Русалочка», которое создал Евгений Плющенко. На этот раз в постановке принял участие не только его старший сын Александр, которого называют Гном Гномычем, но и младший Арсений. 

Они получили роли в постановке, где блистала фигуристка Александра Трусова. Саша сыграл краба и демонстрировал пируэты и прыжки на льду, а вот его трехлетний братик был рыбкой. Арсений Только научился стоять на коньках, но смог дебютировать в спектакле отца.

Для зрителей спел Дима Билан, а вот Филипп Киркоров приехал к друзьям в качестве гостя и наблюдал за шоу из первого ряда. 

«Будущий чемпион!» – крикнула Яна Рудковская, когда выступал младший сын.

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Зрители были в восторге от постановки. Многие стали делиться кадрами в соцсетях. По их словам, у Плющенко получилось красочное и эффектное шоу, наполненное романтикой. 

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