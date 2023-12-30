Трехлетний сын Плющенко и Рудковской дебютировал в ледовом спектакле «Русалочка»

На днях в Москве состояла премьере нового ледового шоу «Русалочка», которое создал Евгений Плющенко. На этот раз в постановке принял участие не только его старший сын Александр, которого называют Гном Гномычем, но и младший Арсений.
Они получили роли в постановке, где блистала фигуристка Александра Трусова. Саша сыграл краба и демонстрировал пируэты и прыжки на льду, а вот его трехлетний братик был рыбкой. Арсений Только научился стоять на коньках, но смог дебютировать в спектакле отца.
Для зрителей спел Дима Билан, а вот Филипп Киркоров приехал к друзьям в качестве гостя и наблюдал за шоу из первого ряда.
«Будущий чемпион!» – крикнула Яна Рудковская, когда выступал младший сын.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Зрители были в восторге от постановки. Многие стали делиться кадрами в соцсетях. По их словам, у Плющенко получилось красочное и эффектное шоу, наполненное романтикой.