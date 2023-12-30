Участница шоу «Пацанки» Диана Янголенко призналась, что инсценировала свои похороны

29 декабря сообщалось, что в Санкт-Петербурге прошли похороны Дианы Янголенко. Новость о смерти участницы шоу «Пацанки» появилась 22 декабря. Примечательно, что официальых подтверждений не было, поэтому многие отказывались верить в то, что девушки не стало.
При этом отмечалось, что якобы причиной смесрти стало злоупотребление алкоголем и запрещенными веществами. А теперь Диана вышла на связь и сообщила, что инсценировала свою смерть в рамках социального проекта. Она появилась на кладбище и возложила цветы к своей могиле.
По словам Янголенко, она таким способом хотела продемонстрировать, что зависимость может привести к настоящей трагедии.
«Эта история о том, что нужно ценить то, что ты имеешь, в первую очередь», — сказала девушка.
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Но потом поклонники обвинили ее во лжи и хайпе. Дело в том, что на фоне новостей о смерти звезды популярного шоу проводились трансляции со сбором средств. Отмечалось, что якобы их устраивала ее мама. Поэтому фанаты уверены, что она еще и заработала на своем проекте. Многие осудили Диану за такой поступок.