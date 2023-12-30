Певец Винокур о разводе дочки: «Я рад, что от этого не пострадал внук»

В 2019 году дочка Владимира Винокура Анастасия, которая является балериной из Большого театра, развелась с музыкальным продюсером Григорием Матвеевичевым. Теперь в шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» он рассказал, как отнесся к такому решению наследницы.

Тем более, что в браке родился малыш Федор, которому сейчас уже восемь лет. Артист рассказал, что бывшим супругам удалось сохранить хорошие отношения, поэтому он счастлив. Певец также не стал ни с кем портить отношения, но не стал утаивать, что расстроила из-за развода.