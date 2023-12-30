Певец Винокур о разводе дочки: «Я рад, что от этого не пострадал внук»

В 2019 году дочка Владимира Винокура Анастасия, которая является балериной из Большого театра, развелась с музыкальным продюсером Григорием Матвеевичевым. Теперь в шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» он рассказал, как отнесся к такому решению наследницы.
Тем более, что в браке родился малыш Федор, которому сейчас уже восемь лет. Артист рассказал, что бывшим супругам удалось сохранить хорошие отношения, поэтому он счастлив. Певец также не стал ни с кем портить отношения, но не стал утаивать, что расстроила из-за развода.
«Я рад, что от этого не пострадал внук. Он нормально общается и с мамой, и с папой», — рассказал 75-летний Винокур.
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Он также признался, что не было никаких проблем из-за алиментов, так как Григорий сам тратит деньги на ребенка и не жалеет финансов. Сам артист тоже оказывает помощь внуку. Он с радостью помогал готовить мальчика к первому классу в школе. Владимир Натанович выступал как в садике у Федора, так и в школе. Певец отметил, что пока не торопит дочку снова идти под венец. Он уверен, что Анастасия еще встретит своего принца.