Инициаторы иска к Ивлеевой объяснили свои требования: «Народ хочет наказать по максимуму»

Настя Ивлеева уже начала расплачиваться за вечеринку, которую устроила в Москве. Так как в Сети оказались фото, где гости в откровенных нарядах ведут себя непристойно, это возмутило общественность.
Накануне блогершу оштрафовали на 100 тысяч рублей за организацию этого мероприятия. Но теперь готовится еще один иск от благотворительных фондов «Сокол» и «Мы рядом». Президент последней одного из них Ольга Лукманова рассказала, почему требования такие жесткие. По ее словам, извинения Насти адвокат посчитал неискренними. Более того, наказать хотят не только ее.
«Может и остальных привлечем к ответственности. Вы не представляете, какой ажиотаж творится в нашем чате. Народ хочет наказать не только Ивлееву, а всех, чтобы по максимуму», – заявила Лукманова.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Также она добавила, что хоть Лолита Милявская, Филипп Киркоров и другие гости вечеринки говорят о своем патриотизме, они выбрали плохое время для веселья, а также вели себя недопустимо. Общественный деятель добавила, что отмена концертов это не травля. По ее словам, артисты должны осознать, какое поведение демонстрируют, пишет «МК».