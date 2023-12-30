Инициаторы иска к Ивлеевой объяснили свои требования: «Народ хочет наказать по максимуму»

Настя Ивлеева уже начала расплачиваться за вечеринку, которую устроила в Москве. Так как в Сети оказались фото, где гости в откровенных нарядах ведут себя непристойно, это возмутило общественность.

Накануне блогершу оштрафовали на 100 тысяч рублей за организацию этого мероприятия. Но теперь готовится еще один иск от благотворительных фондов «Сокол» и «Мы рядом». Президент последней одного из них Ольга Лукманова рассказала, почему требования такие жесткие. По ее словам, извинения Насти адвокат посчитал неискренними. Более того, наказать хотят не только ее.