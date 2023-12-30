Пятилетняя дочка Леры Кудрявцевой встретила дома Деда Мороза и Снегурочку

Лера Кудрявцева растит дочку Марию вместе с хоккеистом Игорем Макаровым. Все чаще телеведущая берет наследницу на разные мероприятия. А 29 декабря она устроила сюрприз для своего ребенка. Блондинка пригласила домой Снегурочку и Деда Мороза.
Вечером к ним домой приехали гости. Пятилетняя Мария нарядилась в платье с кейпом в стиле сказочной принцессы из мультика «Храбрая сердцем». Она стеснялась сначала, а потом ринимала участие в конкурсах с другими детьми.
Потом Лера засняла, как ее дочка прочитала стихотворение. Дед Мороз не оставил девочку без подарков. Поклонники были восхищены тем, как выглядит наследница телеведущей. Многие считают, что девочка растет копией мамы. Более того, ей пророчат карьеру артистки.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Напомним, что Мария ходит в элитный садик в Москве. Девочка учит английский язык, занимается танцами и не раз получала грамоты за свои старания. Обычно Кудрявцева возит ее на море на новогодние каникулы.