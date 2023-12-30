Пятилетняя дочка Леры Кудрявцевой встретила дома Деда Мороза и Снегурочку

Лера Кудрявцева растит дочку Марию вместе с хоккеистом Игорем Макаровым. Все чаще телеведущая берет наследницу на разные мероприятия. А 29 декабря она устроила сюрприз для своего ребенка. Блондинка пригласила домой Снегурочку и Деда Мороза.

Вечером к ним домой приехали гости. Пятилетняя Мария нарядилась в платье с кейпом в стиле сказочной принцессы из мультика «Храбрая сердцем». Она стеснялась сначала, а потом ринимала участие в конкурсах с другими детьми.